2019-02-25T17:25:56+03:00
Общество

Основатель НТВ и муж Божены Рынски покончил с собой

64-летний Игорь Малашенко найден мертвым в Испании
Ольга ЛИБГАРДТ
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Игорь Малашенко был одним из основателей НТВ, а также генеральным директором РГТРК "Останкино"Игорь Малашенко был одним из основателей НТВ, а также генеральным директором РГТРК "Останкино"Фото: Евгения ГУСЕВА
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Политолог и бывший медиаменеджер Игорь Малашенко найден мертвым в Испании в возрасте 64 лет. По некоторым данным, муж светской львицы Божены Рынски покончил с собой.

О смерти Малашенко сообщил "Коммерсантъ". Игорь Малашенко был одним из основателей НТВ, а также генеральным директором РГТРК "Останкино".

В 1996 году Малашенко был главным советником избирательной кампании кандидата в президенты России Бориса Ельцина. Малашенко также возглавлял предвыборный штаб телеведущей Ксении Собчак, которая баллотировалась в президенты России в 2018 году.

Телеведущая, узнав о смерти Малашенко, не сдержала эмоций. "Игорь Малашенко покончил с собой. Не могу прийти в себя. Благодарна ему за нашу совместную работу на президентской кампании. Считала его человеком порядочнейшим и очень креативным. Горжусь что он возглавлял мой штаб... rip", - написала в соцсети Собчак.

Ельцина. Малашенко также возглавлял предвыборный штаб телеведущей Ксении Собчак, которая баллотировалась в президенты России в 2018 году Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Ельцина. Малашенко также возглавлял предвыборный штаб телеведущей Ксении Собчак, которая баллотировалась в президенты России в 2018 годуФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Отметим, женой Игоря Малашенко была бывший художественный директор галереи "Манеж" Елена Малашенко. О непростом бракоразводном процессе с ней в последнее время много писала новая супруга медиаменеджера - журналистка Божена Рынска. Последний пост о конфликтной ситуации в соцсети Божены датируется 23 февраля.

Божена Рынска сообщала, что бывшая супруга намеренно доводит ее мужа до смерти своим поведением Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Божена Рынска сообщала, что бывшая супруга намеренно доводит ее мужа до смерти своим поведениемФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Знаменитость не скрывала никаких деталей скандала от общественности. Божена Рынска сообщала, что бывшая супруга намеренно доводит ее мужа до смерти своим поведением. И если потребительское отношение экс-благоверной еще можно пережить, то как поступает с ее супругом его дочь, стало для Малашенко последней каплей. Мужчине стало плохо с сердцем.

На личной странице Божена пожаловалась на то, что дочь мужа от предыдущего брака присвоила почти $26 тыс. с его карты, а экс-супруга - около $13,5 тыс. Также Малашенко не досчитался денег от сдачи общей с бывшей женой Еленой Пивоваровой квартиры в Нью-Йорке и узнал, что экс-супруга передала его переписку с детьми в суд.

На днях Игорю Малашенко стало плохо с сердцем Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

На днях Игорю Малашенко стало плохо с сердцемФото: Личная страница героя публикации в соцсети

По мнению Рынски, ее мужа "доводят до инсульта" намеренно с целью присвоения имущества. "Игоря убивают. Игорь очень нездоров сейчас. Если с ним что-то случится, имейте ввиду: Калоев - мое второе имя", - пригрозила она.

Рынска за день до смерти супруга сообщила, что бывшая жена претендует почти на все состояние Малашенко. "Вчера на суде Елена Пивоварова заявила, что она претендует на 80% состояния Игоря. Женщина, которая почти никогда не работала", - заявила Божена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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