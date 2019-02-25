Глава МИД Венесуэлы назвал Трампа «лидером венесуэльской оппозиции»

СЕГОДНЯ 19:27 2019-02-25T19:27:05+03:00

По словам Хорхе Арреасы, все давление на его страну идет извне [видео]

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Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса назвал президента США Дональда Трампа «главой венесуэльской оппозиции». При этом, как считает дипломат, чтобы решить все проблемы боливарианской республики, нужно просто организовать встречу законного президента южноамериканской страны Николаса Мадуро с хозяином Белого дома.

«Почему им не встретиться? Это решит все. Мадуро - глава правительства Венесуэлы, а Трамп - глава оппозиции в Венесуэле», - сказал Арреаса в эфире американской программы Democracy Now.

По словам главы МИД боливарианской республики, все давление на его страну идет извне. «В моей стране сейчас все спокойно, все ходят на работу, в университеты, в школы... На следующей неделе карнавал. Все давление идет из-за границы», - подчеркнул дипломат.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 23 января спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя президентом страны на период действия временного правительства. США и ряд их союзников практически сразу заявили о его признании.

Переворот в Венесуэле: 5 наивных вопросов о том, что происходит в стране.Венесуэла 2018 на грани госпереворота. Лидер оппозиции, Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. И даже принес присягу. США признали Гуайдо главой государства. Но избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро не намерен уходить с поста. Венесуэла сегодня - самая горячая точка Латинской Америки. В Венесуэле - массовые протесты. Все происходящее в стране напоминает пороховую бочку. В столице Венесуэлы не утихают митинги.

ИСТОЧНИК KP.RU