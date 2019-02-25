Ведущий Радио «КП» Андрей Норкин: Малашенко был обижен на собственную невостребованность

СЕГОДНЯ 22:24 2019-02-25T22:24:07+03:00

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Ведущий программы «Простыми словами» на Радио «Комсомольская правда» Андрей Норкин, который долго работал с одним из основателей телекомпании НТВ Игорем Малашенко, прокомментировал новость о его смерти.

Как заметил Норкин, медиаменеджер «был очень сложным человеком» с «огромной гордыней». При этом, по его мнению, Малашенко был «обижен на собственную невостребованность».

- Мы вместе с Игорем долго работали. Вдруг пришла новость, что ушел из жизни Игорь Малашенко. По всей видимости, он покончил жизнь самоубийством. Произошло это в Испании, где он был найден мертвым в своем доме. Первое ощущение, этого не должно было произойти. У нас были сложные отношения с Игорем Евгеньевичем. Это неправильно, что он ушел из жизни именно так. Он один из создателей НТВ, в середине 90-х в нашей стране он был очень высокопоставленным политиком. Масштаб его личности не подразумевал такой уход из жизни. Информационный шлейф по поводу того, что Малашенко покончил с собой, крутится вокруг сложностей в личной жизни, бракоразводный процесс и так далее. Малашенко не должен был уходить в историю как муж светского обозревателя. А сейчас так везде и пишут. Малашенко должен был уходить в историю как Малашенко. Он жил в Испании. Вернулся в 2012 году в Россию окончательно. За последние годы я с ним встречался один раз, в 2013 году. Его пригласили в качестве гостя в программу на «Дождь». И меня туда позвали. Меня интересовало, как он вернулся и почему вернулся. Он мне так и не ответил тогда. Когда Малашенко сюда вернулся, ему сказали: ну хорошо, вернулся – отдыхай. Он очень мало давал интервью. В моей книге он один из основных героев. Я нашел несколько его интервью в последние годы. Он был очень обижен на собственную невостребованность. Я не говорю, кто в этом виноват. Он сюда приехал с надеждой, что он снова сможет заниматься какой-то деятельностью. Единственное, что он делал, это странная история со штабом Ксении Анатольевны Собчак, когда она выдвигалась на пост президента страны. Это был конец 2017 – начало 2018 года. С Гусинским у него работа не было никакой. Это все началось именно тогда, когда они уехали. И Малашенко, который возглавлял телекомпанию НТВ, был одним из ее руководителей, превратился в продавца маленького ларечка на привокзальной площади. Ему это было неинтересно, - сказал Андрей Норкин, слова которого приводит сайт kp.ru.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в понедельник, 25 февраля, стало известно, что в Испании нашли тело Игоря Малашенко. Как отмечалось, медиаменеджер мог покончить с собой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/693973" frameborder="0"></iframe> Умер один из основателей НТВ Игорь Малашенко.Игорь Малашенко скончался в возрасте 64 лет, в Испании. По некоторым данным он покончил с собой. Малашенко был одним из основателей НТВ. А так же генеральным директором РГТРК «Останкино».

ИСТОЧНИК KP.RU