В Верховной раде предложили министру культуры Украины самому выступить на «Евровидении-2019»

СЕГОДНЯ 23:03 2019-02-25T23:04:19+03:00

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Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко прокомментировал решение Национальной общественной телерадиокомпаниии Украины (НОТУ) отказать певице Maruv в участии в песенном конкурсе «Евровидение - 2019». Так, нардеп посоветовал министру культуры незалежной Вячеславу Кириленко самому выступить на шоу, которое в этом году пройдет в Тель-Авиве.

«Предлагаю Вячеславу Кириленко отправиться вместо Maruv на "Евровидение". Ведь кто же на свете всех милее и патриотичнее, как не сам господин Кириленко», - написал Гончаренко на своей странице в Facebook. При этом он заметил, что в правилах отбора на конкурс не было пункта о запрете гастролей в России, поэтому это и не должно было учитываться при принятии решения.

Также политик указал Кириленко на те проблемы, которыми ему действительно стоит заняться. В частности, по словам депутата украинского парламента, дома культуры на территории незалежной находятся в плачевном состоянии, а некоторые из них даже не отапливаются. «Мне кажется, господину Кириленко лучше было бы заняться именно этим», - подчеркнул член Верховной рады.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 23 февраля в Киеве состоялся финал национального конкурса за путевку на «Евровидение-2019». Победу тогда одержала украинская певица Maruv. Однако НОТУ, которая принимает окончательное решение о том, кто будет представлять незалежную на «Евровидении», потребовала, чтобы девушка ради участия в конкурсе отказалась от гастролей в России. Причем исполнительница уже была готова согласиться, однако ей все равно отказали в выступлении на «Евровидении - 2019».

Maruv везет в Израиль песню Siren Song (Bang!) .Национальная общественная телерадиокомпания Украины поставила певице ультиматум

ИСТОЧНИК KP.RU