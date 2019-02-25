2019-02-25T23:04:19+03:00
Политика

В Верховной раде предложили министру культуры Украины самому выступить на «Евровидении-2019»

По мнению Алексея Гончаренко, Киев не должен был отказывать певице Maruv в выступлении на конкурсе [видео]
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Верховной раде предложили министру культуры Украины самому выступить на «Евровидении-2019»В Верховной раде предложили министру культуры Украины самому выступить на «Евровидении-2019»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко прокомментировал решение Национальной общественной телерадиокомпаниии Украины (НОТУ) отказать певице Maruv в участии в песенном конкурсе «Евровидение - 2019». Так, нардеп посоветовал министру культуры незалежной Вячеславу Кириленко самому выступить на шоу, которое в этом году пройдет в Тель-Авиве.

«Предлагаю Вячеславу Кириленко отправиться вместо Maruv на "Евровидение". Ведь кто же на свете всех милее и патриотичнее, как не сам господин Кириленко», - написал Гончаренко на своей странице в Facebook. При этом он заметил, что в правилах отбора на конкурс не было пункта о запрете гастролей в России, поэтому это и не должно было учитываться при принятии решения.

Также политик указал Кириленко на те проблемы, которыми ему действительно стоит заняться. В частности, по словам депутата украинского парламента, дома культуры на территории незалежной находятся в плачевном состоянии, а некоторые из них даже не отапливаются. «Мне кажется, господину Кириленко лучше было бы заняться именно этим», - подчеркнул член Верховной рады.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 23 февраля в Киеве состоялся финал национального конкурса за путевку на «Евровидение-2019». Победу тогда одержала украинская певица Maruv. Однако НОТУ, которая принимает окончательное решение о том, кто будет представлять незалежную на «Евровидении», потребовала, чтобы девушка ради участия в конкурсе отказалась от гастролей в России. Причем исполнительница уже была готова согласиться, однако ей все равно отказали в выступлении на «Евровидении - 2019».

Maruv везет в Израиль песню Siren Song (Bang!) .Национальная общественная телерадиокомпания Украины поставила певице ультиматум

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Трамп вылетел в Ханой на встречу с Ким Чен Ыном
Биатлонистка Маргарита Васильева пропустила три допинг-теста за год
Чаще всего банковскими переводами пользуются на Дальнем Востоке, а реже всего на Кавказе
Ведущий Радио «КП» Андрей Норкин: Малашенко был обижен на собственную невостребованность
В 2019 году на рекультивацию свалок выделят из бюджета 10 млрд рублей
Михаил Бергер: Может быть, Малашенко стал жертвой своего слишком острого и большого ума
Медведев поддержал законопроект о запрете хостелов в многоквартирных домах
Стала известна дата экстренного заседания Совбеза ООН по Венесуэле
США выделят дополнительно $56 млн на гумпомощь Венесуэле
Силуанов рассказал, сколько денег потребуется на выполнение поручений Путина
Фигуристка Медведева назвала свою главную цель на чемпионате мире в Японии
Росздравнадзор выявил нарушения почти в 70% клиниках пластической хирургии
Луценко назвал причины задержания экс-начальника Генштаба ВСУ Владимира Заманы
Глава МИД Венесуэлы назвал Трампа «лидером венесуэльской оппозиции»
Посольство РФ в Испании выясняет обстоятельства смерти Малашенко
Замглавы МИД РФ указал на грубое нарушение свободы религии на Украине