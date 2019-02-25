Украина отказала победительнице национального отбора Maruv в выступлении на «Евровидении»

Не успели мы порадоваться, что певица Анна Корсун, известная под сценическим псевдонимом Maruv, представит Украину на «Евровидении», как случился скандал. Артистке предложили подписать выкручивающий руки документ, в котором среди прочих пунктов был запрет на выступления в России. Марув уже была готова согласиться на то, чтобы отказаться от гастролей в нашей стране и потерять много денег, но что-то пошло не так. Сегодня днём артистка и Национальная вещательная компания Украины не смогли достичь согласия относительно участия Maruv в «Евровидении-2019» «по ряду причин».

Несмотря на то, что артистка получила самые высокие баллы от телезрителей и хорошие оценки жюри, это не главное. Главное, по мнению ТНКУ, это то, что на время евросмотра артист становится лицом своей страны, ее культурным послом. И на переговорах общего решения по поводу действия «посла» найти не удалось.

В релизе сказано, что по правилам Евровидения «вещатель-участник должен обеспечить неполитический характер конкурса. Ситуация, которая сложилась вокруг национального отбора этого года, имеет признаки политизации. Общественный резонанс, попытки давления со стороны политических сил, вмешательство в дискуссию культурных деятелей и информационных структур страны-агрессора фактически привели к политизации результатов национального отбора». Страна-агрессор, это, видимо, Россия.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/693772" frameborder="0"></iframe> Maruv - певица в образе садо-мазо, поедет от Украины на "Евровидение - 2019".На вопрос жюри о Крыме, Анна Корсун, выступающая под псевдонимом Maruv, ответила, что считает регион украинским

Оказалось, именно в этой ситуации, а не в нагнетании ненависти к нашей стране и постоянных провокациях НТКУ видит «опасность эскалации раскола украинского общества, что противоречит задачам Общественного вещателя».

В общем, Марув снимает свои роскошные сапоги и шляпу, уступая место другому артисту, чьё имя в ближайшее время должны будут назвать представители Национальной телекомпании. Судя по всему, ему надо будет пройти фейс-контроль, предъявить генеалогическое древо и счета (чтобы никакого русского следа), ну и на всякий новомодный днк-текст, и если русской крови больше, то снова никакого «Евровидения».

Сама певица также прокомментировала случившееся: «Сегодня наша встреча с НТКУ длилась около семи часов, в результате которой, мы так и не пришли к соглашению двух сторон. За несколько часов до жеребьевки меня попросили участвовать в Национальном отборе на «Евровидение – 2019». Я согласилась и выиграла, и с большой гордостью готова была представлять свою родную страну - Украину на международной песенной арене.

Как ранее я говорила, отказ от концертов в России не был для нас принципиальным. Основные разногласия вызвали другие пункты договора, которые, если я подпишу, становятся для меня кабальными. Я - гражданка Украины, плачу налоги и искренне люблю Украину. Но не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промо-акции наших политиков. Я - музыкант, а не бита на политической арене».

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