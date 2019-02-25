2019-02-25T20:33:41+03:00
Звезды

Украина отказала победительнице национального отбора Maruv в выступлении на «Евровидении»

Певицу обвинили в «политизации конкурса», что «приводит к эскалации раскола общества» [видео]
Кира БУЛЫЧЕВА
Поделиться:
Артистке предложили подписать выкручивающий руки документ, в котором среди прочих пунктов был запрет на выступления в РоссииАртистке предложили подписать выкручивающий руки документ, в котором среди прочих пунктов был запрет на выступления в РоссииФото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Не успели мы порадоваться, что певица Анна Корсун, известная под сценическим псевдонимом Maruv, представит Украину на «Евровидении», как случился скандал. Артистке предложили подписать выкручивающий руки документ, в котором среди прочих пунктов был запрет на выступления в России. Марув уже была готова согласиться на то, чтобы отказаться от гастролей в нашей стране и потерять много денег, но что-то пошло не так. Сегодня днём артистка и Национальная вещательная компания Украины не смогли достичь согласия относительно участия Maruv в «Евровидении-2019» «по ряду причин».

Несмотря на то, что артистка получила самые высокие баллы от телезрителей и хорошие оценки жюри, это не главное. Главное, по мнению ТНКУ, это то, что на время евросмотра артист становится лицом своей страны, ее культурным послом. И на переговорах общего решения по поводу действия «посла» найти не удалось.

В релизе сказано, что по правилам Евровидения «вещатель-участник должен обеспечить неполитический характер конкурса. Ситуация, которая сложилась вокруг национального отбора этого года, имеет признаки политизации. Общественный резонанс, попытки давления со стороны политических сил, вмешательство в дискуссию культурных деятелей и информационных структур страны-агрессора фактически привели к политизации результатов национального отбора». Страна-агрессор, это, видимо, Россия.

Maruv - певица в образе садо-мазо, поедет от Украины на "Евровидение - 2019".На вопрос жюри о Крыме, Анна Корсун, выступающая под псевдонимом Maruv, ответила, что считает регион украинским

Оказалось, именно в этой ситуации, а не в нагнетании ненависти к нашей стране и постоянных провокациях НТКУ видит «опасность эскалации раскола украинского общества, что противоречит задачам Общественного вещателя».

В общем, Марув снимает свои роскошные сапоги и шляпу, уступая место другому артисту, чьё имя в ближайшее время должны будут назвать представители Национальной телекомпании. Судя по всему, ему надо будет пройти фейс-контроль, предъявить генеалогическое древо и счета (чтобы никакого русского следа), ну и на всякий новомодный днк-текст, и если русской крови больше, то снова никакого «Евровидения».

Сама певица также прокомментировала случившееся: «Сегодня наша встреча с НТКУ длилась около семи часов, в результате которой, мы так и не пришли к соглашению двух сторон. За несколько часов до жеребьевки меня попросили участвовать в Национальном отборе на «Евровидение – 2019». Я согласилась и выиграла, и с большой гордостью готова была представлять свою родную страну - Украину на международной песенной арене.

Как ранее я говорила, отказ от концертов в России не был для нас принципиальным. Основные разногласия вызвали другие пункты договора, которые, если я подпишу, становятся для меня кабальными. Я - гражданка Украины, плачу налоги и искренне люблю Украину. Но не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промо-акции наших политиков. Я - музыкант, а не бита на политической арене».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Униженная Украиной певица Maruv вынуждена оправдываться

Украинская певица Анна Корсун, выступающая под псевдонимом Maruv, просит о помощи. Униженная Украиной исполнительница, вынуждена оправдываться (подробности)

КСТАТИ

Замечены в «порочащих связях»: Украина не может выбрать «правильных» участниц на «Евровидение»

Отбор участников на песенный конкурс «Евровидение» на Украине окончательно принял уродливую форму не просто политического экзамена, а прямо-таки нацистского теста на лояльность. Те, кто умеют петь, не устраивают политиков и жюри «недостаточным патриотизмом». А у «патриотов» нет ни слуха, ни голоса и, мягко говоря, хреново с вокалом (подробности)

Особенности "Евровидения" по-украински: кто поет и пляшет, тот москаль

Украина полным ходом превращается в бесконечное скетч-шоу, чарли-чаплиновскую пародию на третий Рейх. Поиск «москалей» уже стал там самым рейтинговым зрелищем и поэтому его показывают по телевидению в прайм-тайм. В последний уик-энд это шоу проходило под видом национального отбора участника на «Евровидение». (подробности)

МЕЖДУ ТЕМ

Гонорары Maruv в России: 400 тысяч за концерт в клубе и $10 тысяч - за частный

Почти сразу как Maruv (а в жизни - 27-летнюю уроженку Павлограда Анну Корсун) выбрали представительницей Украины на конкурсе «Евровидение», поползли тревожные новости. Украинские СМИ сообщили, что певице поставили ультиматум. С ней подписывают контракт, в котором одним из пунктов значится отказ от гастролей в России. Или она не едет на евросмотр. Так решила Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НТКУ), которая владеет правами на трансляцию конкурса (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Силуанов рассказал, сколько денег потребуется на выполнение поручений Путина
Фигуристка Медведева назвала свою главную цель на чемпионате мире в Японии
Росздравнадзор выявил нарушения почти в 70% клиниках пластической хирургии
Луценко назвал причины задержания экс-начальника Генштаба ВСУ Владимира Заманы
Глава МИД Венесуэлы назвал Трампа «лидером венесуэльской оппозиции»
Посольство РФ в Испании выясняет обстоятельства смерти Малашенко
Замглавы МИД РФ указал на грубое нарушение свободы религии на Украине
Путин поручил создать оргкомитет для саммита Россия-Африка
В России может появиться первый частый ракетодром
Глава Евросовета назвал рациональным предложение об отсрочке Brexit
В Москве эвакуируют торговый центр «Атриум» из-за угрозы взрыва
Генсек ООН попросил Россию и США продлить СНВ-3
Правительство РФ одобрило выплаты пенсионерам сверх прожиточного минимума
Назарбаев сформировал новое правительство Казахстана
Организаторы «Евровидения» предостерегли Киев от политизации конкурса
В Госдуме рассказали, смогут ли водительские права заменить бумажный паспорт
После президентства Порошенко собирается представлять Украину в Европарламенте
ЕС продлил оружейное эмбарго и санкции в отношении Белоруссии
Владельца ресторанов «Корчма Тарас Бульба» будут судить за неуплату 650 млн рублей налогов
Более 4,4 млн россиян смотрели телетрансляцию послания Путина Федеральному собранию
Ученые обнаружили новый вид тираннозавра
Трамп призвал ОПЕК расслабиться, а цены на нефть ответили ему укреплением
Алексей Серебряков объяснил свои слова о «разжигании» Россией войн
Россия передала Таджикистану средства ПВО на $9 млн
США готовы сотрудничать с Россией по вопросу афганского урегулирования
Порошенко назвал Украину «самой свободной страной» среди бывших советских республик
ЕС выступил против лобового военного вмешательства в дела Венесуэлы