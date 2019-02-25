Дочь Дмитрия Пескова проходит стажировку в Европарламенте
Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета работает стажёром в аппарате депутата от Франции Эмерика Шопрада. Об этом сообщили многие европейские СМИ, в частности – базирующееся в Брюсселе издание EU Observer и французское France Soir.
Эту информацию подтвердил и сам евродепутат. Эмерик Шопрад рассказал, что Лиза Пескова работает в качестве стажера с ноября, отметив, что «как студентка из Франции, она имеет на это полное законное право».
«При этом я хотел бы подчеркнуть, что у нее контракт с Европарламентом, а не со мной лично, и договор в январе был подтвержден и продлен. Никаких нарушений здесь нет», - уточнил француз.
Он также рассказал, что обязанности стажеров в Европарламенте строго определены. Например, они «не имеют доступа к каким-либо стратегическим данным» и не посещают закрытые заседания.
«Она не имеет доступа, не посещает, в ее обязанности входит, например, подготовка обзоров прессы», - сказал Шопрад РИА Новости.
Напомним, как писал сайт kp.ru, Елизавета Пескова не только красивая, но и очень талантливая девушка. Она хорошо рисует, танцует и говорит на пяти языках.
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Лиза бросила российский вуз и поступила в бизнес-школу в Париже (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU