Дочь Дмитрия Пескова проходит стажировку в Европарламенте

25 Февр. 23:52 2019-02-26T00:04:13+03:00

Елизавета Пескова хорошо рисует, танцует и говорит на пяти языках Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Елизавета с ноября работает в качестве стажёра евродепутата от Франции

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Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета работает стажёром в аппарате депутата от Франции Эмерика Шопрада. Об этом сообщили многие европейские СМИ, в частности – базирующееся в Брюсселе издание EU Observer и французское France Soir.

Эту информацию подтвердил и сам евродепутат. Эмерик Шопрад рассказал, что Лиза Пескова работает в качестве стажера с ноября, отметив, что «как студентка из Франции, она имеет на это полное законное право».

«При этом я хотел бы подчеркнуть, что у нее контракт с Европарламентом, а не со мной лично, и договор в январе был подтвержден и продлен. Никаких нарушений здесь нет», - уточнил француз.

Он также рассказал, что обязанности стажеров в Европарламенте строго определены. Например, они «не имеют доступа к каким-либо стратегическим данным» и не посещают закрытые заседания.

«Она не имеет доступа, не посещает, в ее обязанности входит, например, подготовка обзоров прессы», - сказал Шопрад РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Елизавета Пескова не только красивая, но и очень талантливая девушка. Она хорошо рисует, танцует и говорит на пяти языках.

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Лиза бросила российский вуз и поступила в бизнес-школу в Париже (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU