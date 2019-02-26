2019-02-26T02:35:13+03:00
В мире

В Канаде произошла авария с участием более 70 машин

По данным полиции, пострадали десять человек [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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На востоке Канады столкнулись около 70 автомобилейНа востоке Канады столкнулись около 70 автомобилейФото: кадр с видео youtube.com
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В канадской провинции Онтарио на востоке страны в понедельник, 25 февраля, произошла массовая авария с участием более 70 машин, в том числе нескольких грузовиков и бензовоза, сообщает телеканал CTV со ссылкой на местную полицию.

Уточняется, что ДТП случилось на скоростном шоссе в районе города Барри. По предварительным данным, пострадали десять человек, их доставили в ближайшие больницы. Травм, несовместимых с жизнью, никто не получил.

По словам представителя полиции Онтарио Керри Шмидта, причиной аварии стал сильный снегопад и плохая видимость на дорогах. В результате столкновения серьезные повреждения получил бензовоз, из него на трассу вылилось около 500 литров дизельного топлива.

Из-за крупной аварии движение по шоссе на этом участке дороги закрыто в обоих направлениях. На месте работают пожарные и экстренные службы.

В Канаде произошло ДТП с участием более 70 автомобилей.По данным полиции, пострадали десять человек

ИСТОЧНИК KP.RU

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