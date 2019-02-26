Российское судно "Партизан" получило пробоины после взрыва в Японском море

СЕГОДНЯ 09:12 2019-02-26T09:12:45+03:00

В момент инцидента на борту сухогруза находились 13 членов экипажа, которые самостоятельно потушили возникший на палубе пожар

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В минувший понедельник, 25 февраля, на судне "Партизан" приморской компании "Гудзон", прогремел взрыв. Инцидент произошел в Японском море, когда судно направлялось в Южную Корею с грузом металлолома.

Сообщается, что сначала в районе передней палубы вспыхнул пожар, потом прогремел небольшой взрыв. В момент ЧП на борту находились 13 членов экипажа, которые смогли потушить пламя своими силами. К счастью, обошлось без пострадавших.

Сам корабль получил две небольшие пробоины, разлива топлива не произошло. Причины случившегося будут устанавливать эксперты.

"Две пробоины в носовой части судна, одна размерами 40 на 15 сантиметров, вторая - 30 на 45 сантиметров, все это на 6 метров выше ватерлинии. Водотечности корпуса судна нет", - цитирует РИА Новости начальника морского спасательно-координационного центра Владивостока Николая Пирожкова.

Между тем, согласно данным "КП-Владивосток", в настоящий момент "Патризан" направляется в южнокорейской порт Донгхэ, где его осмотрят и отремонтируют.

ИСТОЧНИК KP.RU