Греф: Сбербанк потерял миллиарды рублей из-за искусственного интеллекта

СЕГОДНЯ 13:55 2019-02-26T14:03:28+03:00

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Сбербанк терял «миллиарды рублей» в результате ошибок искусственного интеллекта. Об этом рассказал глава крупнейшего российского банка Герман Греф во время своего выступления на «Уроке цифры» в частной школе в Москве.

«Искусственный интеллект принимает решение, как правило, в больших системах. И маленькая ошибка, закравшаяся в алгоритм, может приводить к очень большим последствиям. В нашей практике мы теряли большие деньги на этом», — сказал он.

«Из-за того, что машина совершала маленькую ошибку на больших объемах, мы теряли миллиарды рублей», — пояснил он.

Работа искусственного интеллекта совершенствуется после выявления погрешностей, продолжил Греф. По его словам, в Сбербанке учились на ошибках и «вставляли всевозможные фильтры, чтобы калибровать, верифицировать систему искусственного интеллекта».

Глава Сбербанка отметил, что преимуществом искусственного интеллекта является его возможность решать «неинтересные, повседневные» задачи, связанные с большим количеством вычислений. «Такие достаточно операционные задачи, которые человек может исполнять механически, эти все задачи уйдут на исполнение искусственного интеллекта», - подчеркнул он.

В апреле прошлого года на хакатоне Сбербанка Греф рассказал школьникам о том, что чистая прибыль Сбербанка за 2017 год составила около 13,5 миллиарда долларов, из которой два-три миллиарда обеспечило применение искусственного интеллекта и Big Data. Он пояснил, что такие технологии дают скорость и точность принятия решений, и 98 процентов кредитных решений Сбербанка принимается без участия человека.

ИСТОЧНИК KP.RU