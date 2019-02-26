В Стамбуле прошли судебные слушания по делу об аресте судна Streamline с российским экипажем

СЕГОДНЯ 17:07 2019-02-26T17:07:26+03:00

Летом 2018 года в порту Стамбула из-за долгов судовладельца был арестован теплоход Streamline под флагом Коморских островов. Фото: @Aleksander, MarineTraffic.com

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Суд Турции провел первые слушания по делу об аресте судна Streamline с моряками из России. Как сообщило РИА Новости, заседание продолжалось в течение 20 минут во Дворце правосудия Чаглаян в Стамбуле.

"Суд принял решение запросить требуемые ответчиком документы и провести следующее заседание 2 апреля", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщало kp.ru, летом 2018 года в порту Стамбула из-за долгов судовладельца был арестован теплоход Streamline под флагом Коморских островов с 11 российскими моряками. Задолженность владельца судна перед властями Турции составила 420 тысяч долларов. Кроме того, собственник должен был выплатить морякам около 36 тысяч долларов заработной платы.

Технический директор Азово-Донской территориальной организации Российского профсоюза моряков (РПМ) Александр Рубцова сообщил спустя некоторое время, что профсоюз подал иск на судовладельца в турецкий суд. В решении вопроса участвовали также сотрудники консульства РФ в Стамбуле.

Позже стало известно, что владелец теплохода продал судно другой компании. Полученные деньги он намерен использовать на выплату зарплаты морякам, находившимся на судне в момент его ареста.

ИСТОЧНИК KP.RU