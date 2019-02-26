СМИ: Военком Минусинска подтвердил, что губернатор Хакасии Валентин Коновалов уклонялся от армии

СЕГОДНЯ 18:24 2019-02-26T18:24:35+03:00

В соцсетях появился документ, в котором написано, что будущий глава республики в течение нескольких лет находился в розыске

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В Хакасии - новый скандал, связанный с новым губернатором республики Валентином Коноваловым. Ранее, напомним, то глава дотационного региона выписывал своим замам солидные новогодние премии, урезая выплаты рядовым сотрудникам министерств, то местные чиновники принимали решение распродавать здания фельдшерско-акушерских пунктов в отдаленных селах (которых и так не хватает!).

Теперь - новое. Коновалову, напомним, 30 лет. И вот некоторые СМИ сообщили, что до 27-ми член КПРФ был уклонистом - «бегал от армии», иначе говоря.

Интернет-журнал Хакасии «Новый фокус» опубликовал интересный документ. О том, что, якобы, Валентин Коновалов не прошел военную службу по призыву не имея на то законных оснований.

Что же это получается? Губернатор - бывший уклонист?

Сам глава Хакасии комментировать эту историю пока не стал. С заявлением выступила только лишь начальник управления пресс-службы и информации главы республики Елена Пересторонина.

«Во время предвыборной кампании все, что касается Валентина Олеговича, рассматривалось как под микроскопом... Такое ощущение, что (сообщения об уклонении Коновалова от службы, - Авт.) заранее спланированная акция. Мы считаем, что это голословное обвинение», - цитирует чиновницу ТАСС. (https://tass.ru/sibir-news/6149586)

Между тем хакасские журналисты попытались найти подтверждение подлинности опубликованного в Сети документа.

«Мы дозвонились до военкомата Минусинска, - заявила в сюжете «Телевидения Абакан» корреспондент Елена Лобанова - По словам военного комиссара города Евгения Болужа, эту справку его ведомство никогда и никому не предоставляло, однако сведения о том, что в 2014 году Валентина Коновалова не могли найти и он считался уклоняющимся от мероприятий, связанных с призывом, это правда».

«Уклонение от службы в армии без законных на то оснований дает возможность Президенту России подписать указ о прекращении полномочий Валентина Коновалова на посту главы Хакасии, по недоверию», - резюмирует «Телевидение Абакан».

ИСТОЧНИК KP.RU