Российский министр назвал два условия для сохранения транзита газа через Украину

СЕГОДНЯ 21:14 2019-02-26T21:14:36+03:00

Стоимость транспортировки топлива через украинскую ГТС в 2,5 раза выше, чем по "Северному потоку"

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Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что использование украинской газотранспортной системы (ГТС) для прокачки российского газа в Европу после 2019-го года возможно при соблюдении двух условий.

Первое - это конкурентные условия в сравнении с другими газопроводами («Турецкий поток», «Северный поток-1», «Северный поток-2», «Ямал -Европа»).

- Украинское направление, на сегодняшний день, является самим дорогим и там самый высокий тариф установлен — он в 2-2,5 раза выше, чем другие маршруты, - уточнил Новак в интервью "Газете.ру".

Изношенные украинские газопроводы Новак сравнил с "Жигулями", тогда как строящийся "Северный поток-2" - с современным автомобилем. Еще одним преимуществом нового газопровода министр назвал более короткий путь доставки ямальского газа в Европу (на 1885 км короче).

Второе условие России для заключения нового газового контракта с Украиной - урегулирование всех судебных споров между "Газпромом" и украинским "Нафтогазом". Напомним, летом 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал российскую компанию выплатить $2,6 млрд за недопоставку объемов газа. Однако в "Газпроме" это решение считают политическим мотивированным и подали на него апелляцию.

Напомним, срок действия нынешнего соглашения о транзите газа в Европу через Украину заканчивается в декабре 2019-го года. В этом же месяце по плану будет введен газопровод "Северный поток-2", который позволит России отказаться от украинской ГТС.

ИСТОЧНИК KP.RU