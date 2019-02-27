2019-02-27T07:09:43+03:00
Происшествия

Погода в Москве на 27 февраля 2019 года: в городе снова минусовая температура

Синоптики рассказали, что нам ждать от погоды в Москве 27 февраля 2019 года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Вместо февральских метелей - дождь, вместо свежего снега - лужиВместо февральских метелей - дождь, вместо свежего снега - лужиФото: Иван ВИСЛОВ
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Погода в Москве на 27 февраля 2019 года буде облачной с прояснениями. Местами по городу возможно небольшое выпадение снега. Также ожидается гололедица на дорогах.

Спустя нескольких достаточно теплых дней температура воздуха в столице вновь опускается. Так, в среду днем столбики термометров будут находиться на уровне -4..-2 градуса, а в ночные часы упадут до -6..-4.

При этом ветер все еще остается достаточно сильным - 6-11 метров в секунду, а атмосферное давление остается в пределах нормы - 745 миллиметров ртутного столба, передает Гидрометцентр.

Сайт kp.ru писал о том, что в концу февраля средняя температура воздуха оказалась выше климатической нормы на 5 с лишним градусов. При этом март, по прогнозам синоптиков, будет наоборот холоднее положенного.

ИСТОЧНИК KP.RU

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