Появилось видео "дрифта" бизнес-джета в аэропорту Шереметьево
В Сети появилось видео, на котором запечатлено небольшое происшествие, случившееся в московском аэропорту Шереметьево накануне.
Сайт kp.ru писал о том, что инцидент произошел во вторник, 26 февраля. Летевший из Баку в Москву частный самолет удачно приземлился на одной из взлетно-посадочных полос, однако уже во время руления выкатился за ее пределы.
Видео с камер, момента вчерашней неудачной посадки бизнес-джета в аэропорту Шереметьево.
На кадрах видно, как бизнес-джет буквально входит в дрифт, а потом его разворачивает на 180 градусов. Самолет останавливается лишь после того, как садится "пузом" на снег, собранный по краям полосы.
Согласно данным пресс-службы аэропорта, в момент происшествия на борту бизнес-джета находились трое пассажиров и члены экипажа. К счастью, никто из них не пострадал.
Более того, внештатная ситуация никак не отразилась на работе аэропорта. Сотрудникам воздушной гавани даже не пришлось закрывать полосу.
В Шереметьево бизнес-джет выкатился за пределы ВПП.
ИСТОЧНИК KP.RU