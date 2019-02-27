Появилось видео "дрифта" бизнес-джета в аэропорту Шереметьево

СЕГОДНЯ 09:13 2019-02-27T09:13:21+03:00

Частный самолет из Баку выкатился за пределы полосы в Шереметьево Фото: предоставлено очевидцем

Частный самолет выкатился за пределы посадочный полосы во время приземления [видео]

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В Сети появилось видео, на котором запечатлено небольшое происшествие, случившееся в московском аэропорту Шереметьево накануне.

Сайт kp.ru писал о том, что инцидент произошел во вторник, 26 февраля. Летевший из Баку в Москву частный самолет удачно приземлился на одной из взлетно-посадочных полос, однако уже во время руления выкатился за ее пределы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/694277" frameborder="0"></iframe> Видео с камер, момента вчерашней неудачной посадки бизнес-джета в аэропорту Шереметьево.

На кадрах видно, как бизнес-джет буквально входит в дрифт, а потом его разворачивает на 180 градусов. Самолет останавливается лишь после того, как садится "пузом" на снег, собранный по краям полосы.

Согласно данным пресс-службы аэропорта, в момент происшествия на борту бизнес-джета находились трое пассажиров и члены экипажа. К счастью, никто из них не пострадал.

Более того, внештатная ситуация никак не отразилась на работе аэропорта. Сотрудникам воздушной гавани даже не пришлось закрывать полосу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/694232" frameborder="0"></iframe> В Шереметьево бизнес-джет выкатился за пределы ВПП.

ИСТОЧНИК KP.RU