2019-02-27T12:28:15+03:00
Звезды

Группа Kazka отказалась представлять Украину на конкурсе «Евровидение-2019»

Музыканты заняли третье место на национальном отборе
Марина ВЕНЦОВА
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Группа Kazka.Группа Kazka.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Участники национального отбора на "Евровидение -2019" - группа Kazka, которая заняла третье место, отказались представлять страну на международном песенном конкурсе в Тель-Авиве.

"Наша миссия - объединять людей своей музыкой, а не сеять раздор. Поэтому на предложение НОТУ [Национальной общественной телекомпании Украины] у нас есть четкий ответ: мы не поедем в 2019 году на "Евровидение"", - написали музыканты в "Фейсбуке".

При этом, участники группы добавили, что не отказываются от своей главной цели, которая заключается в распространении украинской культуры в мире.

"Мы готовы представить Украину на конкурсе в следующем году, если нас выберут. А пока мы двигаемся дальше и ждем всех вас на наших концертах всем миром", - подчеркнули украинские артисты.

Ранее сайт kp.ru писал, что представлять Украину на музыкальном конкурсе в Европе уже отказались певица Maruv и группа Freedom-jazz girls band.

ИСТОЧНИК KP.RU

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