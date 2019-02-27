Землю на четыре дня захватит сильнейшая магнитная буря

СЕГОДНЯ 12:59 2019-02-27T12:59:18+03:00

Аномальное воздействие жители будут ощущать на себе с 27 февраля по 2 марта

Изменить размер текста: A A

Эксперты предупреждают, что уже сегодня многие метеочувствительные жители почувствуют на себе воздействие магнитной бури. Она захватит Землю с 27 февраля по 2 марта. Это может сказаться не только на работе оборудования, но и на состоянии здоровья.

Медики подчеркивают, что в такие дни дают о себе знать заболевания, которые давно отступили или ранее не проявляли себя.

Самые распространенные недомогания от воздействия магнитных бурь – это головные боли, нарушится работа сердечно-сосудистой системы, возникнет бессонница и упадок сил, сообщает Пятый канал.

Специалисты рассказали, как на самом деле влияют вспышки на Солнце на людей и почему человечество связывает с ними свои недомогания.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="380" height="286" src="https://www.kp.ru/video/embed/466348" frameborder="0"></iframe> Вспышки на Солнце в этом и следующем году вызовут сильнейшие магнитные бури.По прогнозам специалистов, в ближайшие году активность Солнца повысится настолько, что сильные магнитные бури могут привести к серьезным техногенным катастрофам, а также проблемам со здоровьем..

ИСТОЧНИК KP.RU