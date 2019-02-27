Землю на четыре дня захватит сильнейшая магнитная буря
Эксперты предупреждают, что уже сегодня многие метеочувствительные жители почувствуют на себе воздействие магнитной бури. Она захватит Землю с 27 февраля по 2 марта. Это может сказаться не только на работе оборудования, но и на состоянии здоровья.
Медики подчеркивают, что в такие дни дают о себе знать заболевания, которые давно отступили или ранее не проявляли себя.
Самые распространенные недомогания от воздействия магнитных бурь – это головные боли, нарушится работа сердечно-сосудистой системы, возникнет бессонница и упадок сил, сообщает Пятый канал.
Специалисты рассказали, как на самом деле влияют вспышки на Солнце на людей и почему человечество связывает с ними свои недомогания.
Вспышки на Солнце в этом и следующем году вызовут сильнейшие магнитные бури.По прогнозам специалистов, в ближайшие году активность Солнца повысится настолько, что сильные магнитные бури могут привести к серьезным техногенным катастрофам, а также проблемам со здоровьем..
ИСТОЧНИК KP.RU