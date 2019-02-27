2019-02-27T13:49:35+03:00
Политика

Россия и Сирия призвали США вывести войска с сирийской территории

В совместном заявлении стран указывается, что американское командование группировкой в районе Эт-Танф препятствует выходу беженцев
Марина ВЕНЦОВА
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Россия и Сирия призвали США вывести войска с сирийской территорииРоссия и Сирия призвали США вывести войска с сирийской территорииФото: REUTERS
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Соединенные Штаты должны вывести свои военные формирования с сирийской территории, где они находятся незаконно. Такой призыв содержится в совместном заявлении межведомственных координационных штабов России и Сирии.

"Призываем США, чьи воинские подразделения незаконно находятся на территории Сирии, покинуть пределы страны", - цитирует ТАСС совместное заявление Москвы и Дамаска в связи с ситуацией в лагере беженцев "Эр-Рукбан", расположенном в подконтрольной США зоне Эт-Танф.

В заявлении также подчеркивается, что командование группировкой США в зоне Эт-Танф препятствует выходу из лагеря "Эр-Рукбан" беженцев, распространяя слухи о невозможности покинуть его. Кроме того, американские военные распространяют неправдивую информацию о разрухе в подконтрольной Сирии территории.

Москва и Дамаск также отметили, что подконтрольные Соединенным Штатам боевики в Сирии за выход из лагеря требуют с беженцев крупные суммы денег.

Сайт kp.ru сообщал ранее, что при содействии России и Сирии для беженцев сирийского лагеря "Эр-Рукбан" доставлен гуманитарный конвой с 1080 тоннами продовольствия, медикаментами и предметами первой необходимости. Военная полиция РФ сопровождала гуманитарные колонны на всем протяжении маршрута между Дамаском и границей 55-километровой зоны "Эт-Танф".

ИСТОЧНИК KP.RU

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