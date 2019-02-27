МИД Венесуэлы призвал к организации встречи Трампа и Мадуро

СЕГОДНЯ 16:28 2019-02-27T16:28:16+03:00

Министр иностранных дел Боливарианской Республики сообщил, что их лидер открыт для диалога даже с США Фото: REUTERS

Министр иностранных дел Боливарианской Республики сообщил, что их лидер открыт для диалога даже с США [видео]

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Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса призвал к организации встречи между президентом Боливарианской Республики Николасом Мадуро и президентом США Дональдом Трампом для урегулирования политического кризиса и разногласий. Соответствующие заявление министр сделал на сессии Совета ООН по правам человека в Женеве в среду, 27 февраля.

Хорхе Арреаса заявил, что Мадуро «открыт для диалога даже с Соединенными Штатами». «Почему бы не провести встречу между президентом Трампом и президентом Мадуро?», - передает слова министра Agence France-Presse.

Ранее kp.ru писал о том, что встреча президентов США и Венесуэлы, о возможности которой говорил лидер южноамериканской страны, не состоялась. Глава Белого дома 4 февраля заявил, что отверг просьбу Мадуро провести двусторонние переговоры. Он приветствовал проведение акций протестов по всей стране и отметил, что Америка усилит поддержку борьбы за демократию в Венесуэле.

В конце января Трамп поздравил лидера оппозиции Хуана Гуайдо с "вступлением" в должность президента Венесуэлы. Американский глава и оппозиционный лидер договорились поддерживать регулярный контакт.

Гуаидо обвинил власти Венесуэле в создании препятствий для доставки гумпомощи.В своем видео глава оппозиции демонстрирует мост на границе Венесуэлы и Колумбии, заблокированный при помощи автоцистерны и большого контейнера

ИСТОЧНИК KP.RU