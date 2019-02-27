Неизвестный сообщил о «минировании» аэропорта «Киев»
В среду, 27 февраля, неизвестный сообщил о «минировании» международного аэропорта «Киев», более известного как аэропорт «Жуляны». Как отметили в пресс-службе расположенной в украинской столице воздушной гавани, в связи с угрозой взрыва было решено эвакуировать пассажиров из всех терминалов.
«Сегодня, 27 февраля около 14:55 в службы аэропорта на электронной почте поступила информация о минировании международного аэропорта "Киев". Продолжается эвакуация пассажиров из терминалов», - говорится на официальной странице воздушной гавани в Facebook.
Также там отмечается, что на место уже выехали взрывотехники, кинологи и следственно-оперативная группа, которые должны обследовать здание аэропорта и прилегающую к нему территорию.
Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в середине января неизвестные «минировали» московские аэропорты. Тогда после анонимных звонков с угрозами пришлось проверять аэропорты «Шереметьево», «Домодедово» и «Внуково».
ИСТОЧНИК KP.RU
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