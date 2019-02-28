Украина подписала протокол с Россией о вылове рыбы в Азовском море

СЕГОДНЯ 02:01 2019-02-28T02:01:35+03:00

Украина и Россия распределили квоты на вылов рыбы в Азовском море. Фото: Государственная пограничная служба Украины

Изменить размер текста: A A

Украина подписала протокол о распределении квот на вылов рыбы в Азовском море и направила его России. Эту информацию подтвердил председатель Государственного агентства рыбного хозяйства Незалежной Ярослав Белов.

"После длительных консультаций с соответствующими органами исполнительной власти, было решено направить протокол подписи российской стороне по дипломатическим каналам", - цитирует его слова пресс-служба агентства.

Документ подписан, чтобы украинские рыбаки “могли и в дальнейшем осуществлять вылов водных биоресурсов в Азовском море в рамках правового поля”. Как отметил Белов, протокол протокол предоставляет Украине ряд преимуществ. Например: распределение квоты вылова бычка в объеме девяти тысяч тонн для Украины и шести тысяч тонн для России.

"Кроме того, протоколом оговорен вопрос передачи задержанных рыбаков той стороне, гражданство которой они имеют", - подчеркнул глава Госрыбхоза Украины.

Напомним, подписание документа должно было состоятся на заседании Комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море с участием российских и украинских представителей 24 октября 2018 года в Киеве. Но присутствовавший на встрече депутат Верховной рады Рефат Чубаров сорвал заседание и вызвал силовиков. Он обвинил представителя российской стороны Игоря Рулева в посещении Крыма в нарушение украинского законодательства.

ИСТОЧНИК KP.RU