Россия внесла на рассмотрение СБ ООН проект резолюции по Венесуэле

СЕГОДНЯ 05:50 2019-02-28T05:50:48+03:00

Совбез ООН в четверг рассмотрит сразу два проекта резолюции по Венесуэле Фото: REUTERS

Голосование по российскому документу состоится в четверг после рассмотрения американского проекта

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На рассмотрение Совета Безопасности ООН внесен проект резолюции по Венесуэле, подготовленный Россией. Об этом сообщил официальный представитель постпредства РФ при международной организации Федор Стржижовский.

По его словам, проект был представлен после внесения в Совбез американской резолюции. Голосование в Совете Безопасности по обоим проектам состоится в четверг. Однако резолюцию США рассмотрят раньше, а затем сразу проголосуют.

"Голосование по проекту РФ пройдет в четверг после голосования по американскому документу", - пояснил Стржижовский.

Как передает ТАСС, Москва и Вашингтон подготовили документы с противоположными подходами к урегулированию ситуации в Венесуэле и доставке туда гуманитарной помощи. Москва призывает к мирному урегулированию на основе диалога и механизма, выработанного в Монтевидео, а также предлагает признать признает главенствующую роль правительства Венесуэлы в инициировании, организации, координации и доставке международной помощи на своей территории.

Вашингтон же настаивает на начале политического процесса, "ведущего к свободным и справедливым выборам", а также к "предотвращению дальнейшей деградации гуманитарной ситуации и доставке помощи в Венесуэлу".

ИСТОЧНИК KP.RU