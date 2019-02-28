Под сокращения весной могут попасть 115 тысяч россиян

СЕГОДНЯ 08:34 2019-02-28T08:38:53+03:00

Больше всего людей потеряют работу в Москве, Санкт-Петербурге и Свердловской области

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Этой весной в России ожидаются сокращения, под которые рискуют попасть 115,7 тысячи человек. Такие данные содержатся в исследовании Министерства труда РФ.

Больше всего шансов потерять работу у сотрудников сферы автомобилестроения - здесь под сокращения могут попасть 25,8 тыс. человек; а также у работников транспортной и финансовой сфер. Там увольнение грозит 23,4 тыс. человек и 15,4 тыс. человек. Большая часть сокращений пройдет в Москве, Санкт-Петербурге и Свердловской области, пишут "Известия".

В основном на увольнение сотрудников пойдут банки, в которых проводится санация, компании с низкой конкурентоспособностью, и производства, вынужденные остановить свою работу из-за переизбытка продукции на рынке.

Издание напоминает, что по закону работодатель обязан предупредить сотрудника о сокращении не менее чем за два месяца до увольнения. При этом он должен сначала предложить работнику альтернативные вакансии в организации.

При этом профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Александр Щербаков заявил, что риск увольнения 115,7 тысячи человек нельзя назвать значительным изменением на рынке труда. По его мнению, ситуация на рынке труда в стране остается стабильной.

Меньше всего рискуют потерять работу специалисты сфер IT, фармацевтики и медицины.

ИСТОЧНИК KP.RU