2019-02-28T10:54:17+03:00
Звезды

Путин наградил Михаила Жванецкого орденом "За заслуги перед Отечеством"

Известный писатель-сатирик был удостоен награды за вклад в развитие культуры
Александр ДЖУМАЕВ
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Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении известного писателя-сатирика Михаила Жванецкого орденом "За заслуги перед Отечеством" III степениПрезидент России Владимир Путин подписал указ о награждении известного писателя-сатирика Михаила Жванецкого орденом "За заслуги перед Отечеством" III степениФото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении известного писателя-сатирика Михаила Жванецкого орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени. Соответствующий документ был опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

"За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени Жванецкого Михаила Маньевича", - отмечается в указе.

Помимо Жванецкого, почетное звание "Залуженный артист Российской Федерации" получила певица Ирина Понаровская. Актрисы Паулина Андреева, Ингеборга Дапкунайте и Ольга Кабо, в свою очередь, удостоились благодарности президента.

Стоит отметить, что это уже не первая награда, который был удостоен сатирик. В 1994 году Жванецкому был вручен орден Дружбы народов. Также артист имеет звания народного артиста Украины и России.

Михаил Жванецкий в Уфе: «Я только что из Америки, там все ходят в ватниках и балетках – никакого восторга».Мила КИЯН

ИСТОЧНИК KP.RU

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