Путин наградил Михаила Жванецкого орденом "За заслуги перед Отечеством"
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении известного писателя-сатирика Михаила Жванецкого орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени. Соответствующий документ был опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.
"За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени Жванецкого Михаила Маньевича", - отмечается в указе.
Помимо Жванецкого, почетное звание "Залуженный артист Российской Федерации" получила певица Ирина Понаровская. Актрисы Паулина Андреева, Ингеборга Дапкунайте и Ольга Кабо, в свою очередь, удостоились благодарности президента.
Стоит отметить, что это уже не первая награда, который был удостоен сатирик. В 1994 году Жванецкому был вручен орден Дружбы народов. Также артист имеет звания народного артиста Украины и России.
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ИСТОЧНИК KP.RU