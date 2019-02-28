Путин наградил Михаила Жванецкого орденом "За заслуги перед Отечеством"

СЕГОДНЯ 10:54 2019-02-28T10:54:17+03:00

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении известного писателя-сатирика Михаила Жванецкого орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Известный писатель-сатирик был удостоен награды за вклад в развитие культуры

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Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении известного писателя-сатирика Михаила Жванецкого орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени. Соответствующий документ был опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

"За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени Жванецкого Михаила Маньевича", - отмечается в указе.

Помимо Жванецкого, почетное звание "Залуженный артист Российской Федерации" получила певица Ирина Понаровская. Актрисы Паулина Андреева, Ингеборга Дапкунайте и Ольга Кабо, в свою очередь, удостоились благодарности президента.

Стоит отметить, что это уже не первая награда, который был удостоен сатирик. В 1994 году Жванецкому был вручен орден Дружбы народов. Также артист имеет звания народного артиста Украины и России.

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ИСТОЧНИК KP.RU