2019-02-28T14:11:33+03:00
Общество

Соцсеть TikTok была оштрафована в США на 5,7 млн долларов

Федеральная торговая комиссия также потребовала от руководства соцсети удалить все ролики детей младше 13 лет
Александр ДЖУМАЕВ
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Причиной, по которой соцсеть была оштрафована, стало нарушение закона о защите конфиденциальности детей в интернетеПричиной, по которой соцсеть была оштрафована, стало нарушение закона о защите конфиденциальности детей в интернетеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Федеральная торговая комиссия США оштрафовала соцсеть TikTok на 5,7 млн долларов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Причиной, по которой соцсеть была оштрафована, стало нарушение закона о защите конфиденциальности детей в интернете (Children's Online Privacy Protection Act, COPPA). Согласно этому закону, сайты и интернет-сервисы, собирающие информацию детей до 13 лет, должны для этого получить разрешение их родителей. Отмечается, что нарушения COPPA были допущены приложением Musical.ly, которое было объединено с TikTok в 2018 году.

TikTok - соцсеть, позволяющая создавать короткие музыкальные видео, переписываться и проводить прямые эфиры. По данным Федеральной торговой комиссии, все данные детей до 13 лет были доступны любому пользователю соцсети; в частности, были замечены случаи, когда взрослые пытались связаться с детьми. Стоит отметить, что в документе также содержится требование удалить все видеоролики, загруженные несовершеннолетними.

По состоянию на 2019 год, TikTok пользовались порядка 500 млн человек из 150 стран.

ИСТОЧНИК KP.RU

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