Захарова: Киев может готовить провокацию в Донбассе для отмены здесь президентских выборов

СЕГОДНЯ 14:55 2019-02-28T14:55:22+03:00

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Как сообщила на еженедельном брифинге для СМИ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, есть вероятность, что Украина готовит в Донбассе вооружённую провокацию. В качестве исполнителя может выступить известная боевая единица украинских националистов — полк «Донбасс»:

- …У меня написано «полк Донбасс». Но это даже не полк, это даже не объединение — это группировка, представители которой известны праворадикальными взглядами. Не исключаю, что Киев готовит в Донбассе вооружённую провокацию с целью введения военного положения и недопущения президентских выборов на данной территории, жители которой не испытывают симпатий к действующей киевской власти, — отметила Захарова.

Напомним, ранее Киев уже применял подобную «технологию». В конце прошлого года после провокации с попыткой прорыва в Керченский пролив трёх украинских военных кораблей — Украина ввела в своих приграничных областях 30-дневное военное положение. Так, на этот период запрещается политическая агитация (в том числе кандидатов на предстоящих президентских выборах), что, таким образом, усиливает позиции действующего лидера Петра Порошенко

poroshenkopetro Выборы президента Украины запланированы на 31 марта

ИСТОЧНИК KP.RU