Захарова: Киев может готовить провокацию в Донбассе для отмены здесь президентских выборов
Как сообщила на еженедельном брифинге для СМИ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, есть вероятность, что Украина готовит в Донбассе вооружённую провокацию. В качестве исполнителя может выступить известная боевая единица украинских националистов — полк «Донбасс»:
- …У меня написано «полк Донбасс». Но это даже не полк, это даже не объединение — это группировка, представители которой известны праворадикальными взглядами. Не исключаю, что Киев готовит в Донбассе вооружённую провокацию с целью введения военного положения и недопущения президентских выборов на данной территории, жители которой не испытывают симпатий к действующей киевской власти, — отметила Захарова.
Напомним, ранее Киев уже применял подобную «технологию». В конце прошлого года после провокации с попыткой прорыва в Керченский пролив трёх украинских военных кораблей — Украина ввела в своих приграничных областях 30-дневное военное положение. Так, на этот период запрещается политическая агитация (в том числе кандидатов на предстоящих президентских выборах), что, таким образом, усиливает позиции действующего лидера Петра Порошенко
ИСТОЧНИК KP.RU