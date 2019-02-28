Два человека погибли при крушении в Подмосковье легкомоторного самолета

СЕГОДНЯ 15:21 2019-02-28T15:41:38+03:00

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Легкомоторный самолёт разбился в Коломенском районе Подмосковье. Катастрофа произошла в районе садового товарищества "Отдых". Два человека, которые были на борту, погибли.

«В районе садового товарищества "Отдых" в Московской области упал легкомоторный самолет, двое человек на его борту погибли», - сказал собеседник агентства ТАСС.

Сообщается, что самолет задел при падении дачный дом и рухнул на его участке.

На данный момент МЧС уточняет данные о пострадавших.

Ранее kp.ru сообщало о крушение в Подмосковье частного легкомоторного самолета, которое произошло в июле прошлого года. Тогда погибли два человека. Учебно-тренировочный борт упал после взлета с аэродрома Дракино. ЧП произошло через несколько минут после взлета. Как удалось выяснить kp.ru, разбился двухместный чешский самолет Zlin-326. Эти учебно-тренировочные самолеты выпускаются еще с 1950-х. «Злины» считаются довольно надежными машинами, несложными в управлении и маневренными. Такие часто используют для подготовки новых пилотов на российских аэродромах

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/694615" frameborder="0"></iframe> На жилой дом в Подмосковье упал легкомоторный самолёт.

ИСТОЧНИК KP.RU