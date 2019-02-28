СЕГОДНЯ 18:35 2019-02-28T19:04:28+03:00

Греф заявил, что ставки по ипотеке в 2020 году могут понизиться до 8 % Фото: Тимур ХАНОВ

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Глава Сбербанка Герман Греф отметил, что ставки по ипотеке в России могут понизиться до 8% годовых.

- Я думаю, что в следующем году мы увидим снижение до 8%, - заявил Греф. Также он отметил, что это мнение многие его коллеги не разделяют.

При этом, Сбербанк с 14 января текущего года повысил ставки по ипотечным кредитам на один процентный пункт. Базовая ставка по кредитам на новостройки составляет 10,5% вместо 9,5% ранее. По программам льготной ипотеки минимальные ставки выросли до 8,5% с 7,5%, сообщает "Интерфакс".

Ранее сообщалось о том, что российский банк рассчитывает выплатить акционерам дивиденды в размере 1 триллион рублей в период реализации своей новой стратегии, рассчитанной на 2018-2020 годы.

- Решение по выплате дивидендов принимается в апреле. Мы идем в соответствии с планом, я думаю, что у нас будут хорошие выплаты по дивидендам, - заверил Герман Греф.

Также глава банка отметил, что что кредитная организация уже в начале 2020 года сможет платить дивиденды в размере 50% от чистой прибыли и даже выше, сообщает "ТАСС".

Личные деньги. Почему в России самая дорогая в мире ипотека?.Ведущий: экономический обозреватель КП Евгений Беляков.

ИСТОЧНИК KP.RU