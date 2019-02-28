Генпрокурор Израиля сообщил о намерении предъявить обвинения Нетаньяху в коррупции

СЕГОДНЯ 19:57 2019-02-28T20:18:41+03:00

Решение Мандельблита может повлиять на шансы премьер-министра в предстоящих апрельских выборах

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Генпрокурор Израиля Авихай Мандельблит заявил о своем намерении предъявить израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху обвинения в коррупции. Однако он дает возможность переубедить себя на досудебных слушаниях по этому делу.

- Генеральный прокурор решил: премьер-министру будут в зависимости от исхода слушаний предъявлены обвинения в коррупции по "делу 4000", мошенничестве и злоупотреблении доверием по "делам 1000 и 2000", - сообщает местная телерадиокомпания.

К слову, решение генпрокурора может повлиять на шансы Нетаньяху в предстоящих апрельских выборах, сообщает "РИА-Новости".

"Дело 1000" касается подозрений в получении премьер - министра Нетаньяху дорогостоящих подарков от представителей деловых кругов на сумму почти 300 тысяч долларов.

"Дело 2000" заключается в попытках израильского политика договориться с владельцем одной из крупнейших в стране медиа-групп "Едиот Ахронот" о благосклонном освещении деятельности правительства.

Свидетели "дела 4000" утверждают, что они имеют доказательства лоббирования интересов крупнейшей в Израиле телекоммуникационной группы "Безек" в обмен на позитивное отношение к Нетаньяху.

Биньямин Нетаньяху отрицает все обвинения, выдвинутые в его адрес со стороны гепрокурора и уверен в том, что проверка ничего не выявит. Также политик обещает еще многие годы честно руководить страной.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в 2017 году обвинения в коррупции в адрес премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху оказались неподтвержденными. Об этом сообщил сам политик.

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ИСТОЧНИК KP.RU