В Москве в ДТП на Кутузовском проспекте пострадали четыре человека

28 Февр. 23:33 2019-02-28T23:41:24+03:00

У торгового центра "Времена года" столкнулись четыре автомобиля [видео]

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Четыре человека получили травмы в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве. Авария произошла 28 февраля в около 22:00 рядом с торговым центром "Времена года".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/694704" frameborder="0"></iframe> На Кутузовском пр-те в Москве столкнулись четыре автомобиля.У машин сильные повреждения, предварительно в ДТП пострадали 4 человека

Как сообщили "Комсомольской правде" очевидцы, на проезжей части столкнулись четыре автомобиля. На видео, снятом на месте происшествия, видно, что машины сильно деформированы.

На место прибыли несколько бригад скорой помощи, а также пожарные. Место ДТП оцеплено. Обстоятельства и причины аварии уточняются.

Ранее сайт kp.ru писал о дорожной аварии, которая произошла на 118-м километре трассы Москва — Косимов в Подмосковье. На огромной скорости столкнулись две иномарки: Kia и Mazda. В результате чего три человека от полученных травм скончались на месте. Еще один человек пострадал, однако прибывшим на место происшествия медикам, удалось ему помочь.

ИСТОЧНИК KP.RU