США заплатят миллион долларов за сына бен Ладена

СЕГОДНЯ 01:03 2019-03-01T01:03:58+03:00

Один из самых разыскиваемых террористов в мире пока не пойман

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Госдепартамент США в рамках программы «Вознаграждение за правосудие» объявил о том, что заплатит 1 миллион долларов тому, кто предоставит Соединенным Штатам информацию, позволяющую установить личность и местонахождение в любой точке Земного шара ключевого лидера «Аль-Каиды»* Хамзы бен Ладена, являющегося сыном ликвидированного ранее главы террористической группировки Усамы бен Ладена.

В 2017 году все активы бен Ладена-младшего, находившиеся на территории США, были заморожены, также были запрещены все виды сделок с одним из самых разыскиваемых людей в мире.

С момента своего основания в 1985 году программа «Вознаграждение за правосудие» выплатила более 150 млн. долларов различным лицам, которые предоставили полезную информацию, позволившую привлечь террористов к ответственности и предотвратить террористические акты.

* - организация запрещена в РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU