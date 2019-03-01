В России цифровая маркировка сигарет стала обязательной

СЕГОДНЯ 03:45 2019-03-01T03:48:37+03:00

Изменить размер текста: A A

С 1 марта в России вступила в силу обязательная цифровая маркировка табачных изделий, которая ранее вводилась в виде эксперимента. Эта мера призвана повысить прозрачность рынка сигарет и снизить долю контрафакта.

Теперь на пачку сигарет производители должны наносить сгенерированный специальными средствами цифровой код (электронный точечный двухмерный код в формате Data Matrix). Он позволит отслеживать путь пачки от фабрик до потребителя, а контролирующим госорганам получать сведения о производителе и товаре, передает ТАСС.

Внедрение цифрового кода в РФ происходит поэтапно. С 1 марта 2019 года участники оборота регистрируются в системе, а с 1 июля все российские табачные фабрики в обязательном порядке переходят на производство сигарет с цифровой маркировкой. Розничная торговля в это же время начнет передавать информацию о продаже маркированных сигарет в систему.

Оборот табачной продукции без цифрового кода будет сохранятся до 2020 года, а после продажа пачек без кода будет запрещена.

ИСТОЧНИК KP.RU