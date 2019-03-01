ExxonMobil обнаружила на Кипре крупное месторождение газа

СЕГОДНЯ 05:36 2019-03-01T05:36:27+03:00

Объем запасов может составлять от от 142 до 227 млрд кубических метров

Изменить размер текста: A A

На шельфе Кипра ExxonMobil обнаружила крупное месторождение природного газа. Об этом сообщает пресс-служба американской компании.

Залежи топлива нашли в 10-м блоке исключительной экономической зоны Республики Кипр. По предварительным данным, объемы запасов природного газа составляют

"Потребуется более детальный анализ в ближайшие месяцы, чтобы точнее определить потенциал этих ресурсов", - говорится в заявлении ExxonMobil.

Если запасы действительно окажутся такими, это месторождение станет третьим по величине в мире. Президент компании ExxonMobil Exploration Стив Гринли отметил, что эти результаты геологоразведки воодушевляют.

"Недавно открытые ресурсы могут служить источником энергии для регионального и мирового рынков, этот потенциал будет изучаться в дальнейшем", - добавил он.

Десятый блок площадью 2,6 тысячи квадратных километров. Здесь пробурено две скважины глубиной 4,2 тысячи метров, глубина моря в этом районе составляет чуть более 2 тысяч метров.

ИСТОЧНИК KP.RU