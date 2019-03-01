Звезда сериала "Беверли-Хиллз, 90210" Люк Перри госпитализирован с инсультом

СЕГОДНЯ 06:52 2019-03-01T06:52:13+03:00

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В США в четверг госпитализирован американский актер Люк Перри, известный ролью Дилана Маккея в сериале "Беверли-Хиллз, 90210", выходившем на экраны с 1990 по 2000 годы. Мужчина перенес обширный инсульт.

По данным портала TMZ, медики прибыли в дом 52-летнего Перри утром. Они диагностировали инсульт, при этом пациент отвечал на их вопросы и мог двигаться. Однако состояние актера ухудшилось, и его доставили в ближайшую больницу.

Один из родственников сообщил журналистам, что телезвезду поместили в кому, но его официальный представитель опроверг эту информацию. Неизвестно, в каком состоянии сейчас находится Перри.

Издание отметило, что актер перенес инсульт после того, как телекомпания Fox объявила о том, что планирует перезапуск сериала "Беверли-Хиллз, 90210". Перри не подписал контракт на участие, сейчас он снимается в телесериале “Ривердейл”.

ИСТОЧНИК KP.RU