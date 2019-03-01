2019-03-01T14:03:24+03:00
Происшествия

В московском метро мужчина потерял сознание и упал на рельсы

Пострадавшего с переломами доставили в больницу
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Упавший на рельсы в московском метро мужчина, доставлен в больницуУпавший на рельсы в московском метро мужчина, доставлен в больницуФото: Дмитрий ПОЛУХИН
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В столичном метро один из пассажиров потерял сознание и упал на рельсы прямо перед приближающимся поездом. Инцидент произошел на станции «Крестьянская застава» Люблинско-Дмитровской линии. Мужчина после падения выжил, но получил различные травмы, ему потребовалась экстренная помощь врачей.

«В 06:48 на станции метро «Крестьянская застава» произошел инцидент с пассажиром, в ходе которого 41-летний гражданин Украины упал на жесткий путь под прибывающий электропоезд. Заметив данную ситуацию, машинист применил экстренное торможение, но по инерции поезд наехал на пассажира, который оказался в спасательном желобе», - цитирует сообщение пресс-секретаря УВД на Московском метрополитене Алексея Мышляева РИАМО.

Во избежании давки вход на станцию был закрыт более получаса. Оле того, как мужчину забрала «скорая», поезда начали ходить в обычном режиме, а станцию открыли.

Медики поставили пострадавшему предварительный диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, перелом конечностей. Для получения профессионально помощи его отправили в НИИ Склифосовского, пишет сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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