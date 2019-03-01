2019-03-01T14:22:31+03:00
Спорт

Путин посетит открытие Всемирной зимней Универсиады в Красноярске

Российский президент также собирается встретиться с членами Исполнительного комитета Международной федерации студенческого спорта
Елена Гильманова
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Путин посетит открытие Всемирной зимней УниверсиадыПутин посетит открытие Всемирной зимней УниверсиадыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Президент России Владимир Путин собирается посетить торжественную церемонию открытия Всемирной зимней Универсиады, которая состоится в Красноярске 2 марта. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил.

«Завтра и послезавтра президент будет находиться в Красноярске, он посетит церемонию открытия 29-й Всемирной зимней Универсиады», — сказал он.

Песков отметил, что 2 марта Путин также намерен встретится с членами Исполнительного комитета Международной федерации студенческого спорта.

Напомним, что Зимняя Универсиада пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта. В 11 видах спорта будут разыграно 76 комплектов медалей.

В пятницу 1 марта, в Красноярск наконец прибыл огонь Всемирной зимней универсиады-2019. Kp.ru подробно описало маршрут эстафеты огня - 11 километров и 70 факелоносцев.

Стоит отметить, что эти Всемирные зимние студенческие игры станут первыми, прошедшим на территории нашей страны. До этого Летнюю универсиаду встречали в Казани.

Эстафета огня Зимней универсиады-2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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