Путин посетит открытие Всемирной зимней Универсиады в Красноярске
Президент России Владимир Путин собирается посетить торжественную церемонию открытия Всемирной зимней Универсиады, которая состоится в Красноярске 2 марта. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил.
«Завтра и послезавтра президент будет находиться в Красноярске, он посетит церемонию открытия 29-й Всемирной зимней Универсиады», — сказал он.
Песков отметил, что 2 марта Путин также намерен встретится с членами Исполнительного комитета Международной федерации студенческого спорта.
Напомним, что Зимняя Универсиада пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта. В 11 видах спорта будут разыграно 76 комплектов медалей.
В пятницу 1 марта, в Красноярск наконец прибыл огонь Всемирной зимней универсиады-2019. Kp.ru подробно описало маршрут эстафеты огня - 11 километров и 70 факелоносцев.
Стоит отметить, что эти Всемирные зимние студенческие игры станут первыми, прошедшим на территории нашей страны. До этого Летнюю универсиаду встречали в Казани.
Эстафета огня Зимней универсиады-2019.
ИСТОЧНИК KP.RU