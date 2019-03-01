2019-03-01T15:33:30+03:00
В мире

МИД Пакистана: мы хотим жить в мире с Индией

Глава ведомства заявил, что столкновение Исламабада и Нью-Дели может привести к взаимному уничтожению двух стран
Елена Гильманова
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Глава МИД Пакистана заявил, что столкновение Исламабада и Нью-Дели может привести к применению ядерного оружия двумя странами и к «взаимному уничтожению»Глава МИД Пакистана заявил, что столкновение Исламабада и Нью-Дели может привести к применению ядерного оружия двумя странами и к «взаимному уничтожению»Фото: REUTERS
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Новое правительство Исламабада хочет жить в мире, а военное столкновение между Индией и Пакистаном может привести к взаимному уничтожению. Соответствующие заявление сделал глава пакистанского МИД Шах Мехмуд Куреши.

«Пакистан никогда не хотел эскалации напряженности и не хотел быть агрессором», - передает слова главы МИД Пакистана телеканал CNN. Он особенно подчеркнул, что применение ядерного оружия двумя странами приведет к «взаимному уничтожению».

Куреши заявил, что у Пакистана «новое правительство с новым подходом». «Мы хотим жить в мире», - сказал он.

«Политика нынешнего правительства такова: мы не позволим, чтобы наша территория использовалась любой организацией или человеком для совершения террористических актов по отношению к кому-либо, в том числе Индии», - добавил глава МИД.

Ранее премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что считает необходимым сесть за стол переговоров с руководством Индии, чтобы урегулировать кризис в отношениях путем диалога и призвал к снижению напряженности в регионе. Он подчеркнул опасность дальнейшей эскалации в отношениях между соседними странами. Также Хан заявил, что Премьер-министр Пакистана Имран Хан уточнил, что освобождение пилота является "мирным жестом" по отношению к Нью-Дели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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