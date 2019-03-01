МИД Пакистана: мы хотим жить в мире с Индией
Новое правительство Исламабада хочет жить в мире, а военное столкновение между Индией и Пакистаном может привести к взаимному уничтожению. Соответствующие заявление сделал глава пакистанского МИД Шах Мехмуд Куреши.
«Пакистан никогда не хотел эскалации напряженности и не хотел быть агрессором», - передает слова главы МИД Пакистана телеканал CNN. Он особенно подчеркнул, что применение ядерного оружия двумя странами приведет к «взаимному уничтожению».
Куреши заявил, что у Пакистана «новое правительство с новым подходом». «Мы хотим жить в мире», - сказал он.
«Политика нынешнего правительства такова: мы не позволим, чтобы наша территория использовалась любой организацией или человеком для совершения террористических актов по отношению к кому-либо, в том числе Индии», - добавил глава МИД.
Ранее премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что считает необходимым сесть за стол переговоров с руководством Индии, чтобы урегулировать кризис в отношениях путем диалога и призвал к снижению напряженности в регионе. Он подчеркнул опасность дальнейшей эскалации в отношениях между соседними странами. Также Хан заявил, что Премьер-министр Пакистана Имран Хан уточнил, что освобождение пилота является "мирным жестом" по отношению к Нью-Дели.
ИСТОЧНИК KP.RU