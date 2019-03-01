Пакистан согласился передать Индии пилота сбитого МиГ-21

СЕГОДНЯ 12:14 2019-03-01T12:14:53+03:00

В Исламабаде подчеркнули, что освобождение летчика проводится в рамках снижения напряженности в регионе

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Власти Пакистана согласились освободить пилота истребителя МиГ-21 индийских Военно-воздушных сил, который был сбит несколько дней назад в районе спорного штата Кашмир.

Напомним, что в среду, 27 февраля, силы Исламабада сбросили несколько бомб на цели вдоль линии контроля. В результате восемь индийских самолетов поднялись в воздух на перехват.

Пилот Су-30 преследовал пакистанский F-16 и сбил его ракетой, однако истребитель успел атаковать вражеский МиГ-21. Индийский летчик катапультировался из самолета, после чего был взят в плен. При этом, как писал сайт kp.ru, в Пакистане позже опровергли сообщения об уничтожении своего F-16.

Что же касается, индийского летчика Абхинандана Вартхамана, то его было решено вернуть на родину в рамках снижения напряженности в регионе. Премьер-министр Пакистана Имран Хан уточнил, что освобождение пилота является "мирным жестом" по отношению к Нью-Дели.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на местные власти, военнослужащий будет передан индийской стороне на пограничном пункте Вагах уже в самое ближайшее время.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/694299" frameborder="0"></iframe> Пакистанские военные сбили два истребителя ВВС Индии на границе между странами.

ИСТОЧНИК KP.RU