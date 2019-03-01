В "Нафтогазе Украины" заявили о выигранном в Гааге иске, поданный против России из-за потери активов в Крыму

СЕГОДНЯ 15:24 2019-03-01T15:25:36+03:00

В "Нафтогазе" заявили о выигранном в Гааге иске по активам в Крыму. Фото: пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины"

По словам главы компании Андрея Коболева, окончательно сумма ущерба будет определена на следующих слушаниях

Изменить размер текста: A A

Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что компания выиграла в арбитражном трибунале в Гааге иск против России из-за потери активов в Крыму.

"Позавчера вечером "Нафтогаз" получил решение арбитража Гааги, где рассматривался иск "Нафтогаза" к Российской Федерации по потерянным активам в Крыму и на шельфе Черного моря. Решение позитивное", - сказал Коболев.

Он уточнил, что "Нафтогаз" смог доказать, что юрисдикция гаагского трибунала распространяется на этот инцидент.

"Во-вторых, мы смогли доказать, что Россия как страна виновата в потере наших активов и должна ответить за это. То есть предоставить "Нафтогазу" компенсацию", — добавил руководитель компании.

По его данным, ущерб "Нафогаза" от потери активов в Крыму оценивается в 5 миллиардов долларов, но окончательные его размер будет сформулирован на следующих слушаниях, передает РИА Новости.

Напомним, Крым вошел в состав России по итогам проведенного в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова высказались на воссоединение с РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU