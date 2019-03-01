2019-03-01T16:36:02+03:00
Политика

Военный эксперт рассказал о преимуществах С-500 «Прометей»

Новейшее вооружение существенно повысит уровень боеспособности России
Ася РОМАНЧУК
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Новейшее вооружение С-500 "Прометей" придет на смену С-400 "Триумф"Новейшее вооружение С-500 "Прометей" придет на смену С-400 "Триумф"Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Совсем скоро на вооружение начнут поступать новейшие зенитные ракетные системы С-500 «Прометей». Они пока еще дорабатываются, а в военных вузах начинают готовить первых специалистов, которые будут управлять системой.

Первый выпуск офицеров, прошедших подготовку по программе работы комплекса С-500 в военной академии Воздушно-космической обороны (ВКО) имени маршала Г.К. Жукова будет уже в этом учебном году. Самого комплекса пока нет, но он скоро поступит. А пока военнослужащие изучают систему в теории. Девушки тоже проходят подготовку в качестве операторов систем ПВО. В будущем они будут работать в штабах сил ПВО уровня армии или фронта.

Военные эксперты отмечают, что несмотря на ударную мощь С-400, нельзя стоять на месте. Сегодня такие ракетные системы есть только в России, а завтра они могут появиться в США.

- Создаются новые средства радиоэлектронного подавления, модернизируется авиация, никто не стоит на месте. И наш комплекс С-400 нуждается в развитии и улучшении. Новый вид вооружения серьезно подкрепит боевые позиции РФ, - объясняет НСН член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков.

На сегодняшний день ЗРК C-400 «Триумф» считаются самыми передовыми. Данное вооружение Россия поставляет в Китай, Турцию и Индию. Именно его заменит С-500.

ИСТОЧНИК KP.RU

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