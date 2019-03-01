2019-03-01T18:23:21+03:00
Общество

Гендиректор УВЗ о самоубийстве сотрудника: не было конфликта на предприятии

Александр Потапов выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Гендиректор Уралвагонзавода Александр Потапов рассказал об обстоятельствах, при которых 20 февраля на предприятии произошло самоубийство 27-летнего резчика металла. Управленец утверждает, что конфликтов трудового характера на предприятии не было.

«После планерки, на которой присутствовали около 20 человек, что является обычной практикой, молодой человек вышел из кабинета начальника цеха. Через час нашли его тело. Конечно, это очень прискорбное событие, парень очень молодой», — цитирует Александра Потапова «РБК».

Гендиректор предприятия добавил, что на планерке присутствовало большое количество людей, которые подтверждают, что у погибшего не было конфликта с руководством.

«Сейчас проходят доследственные мероприятия, по итогам будет дана оценка. Это трагедия для всех нас, мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибшего»,— отметил Потапов.

Вскоре после трагедии журналисты высказали версию, что причиной трагедии могла быть низкая зарплата на предприятии. Потапов рассказал РБК, что средняя зарплата на Уралвагонзаводе составляет около 40 тыс. руб. в месяц, «что выше средней заработной платы по Нижнему Тагилу».

ИСТОЧНИК KP.RU

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