2019-03-01T19:47:15+03:00
Общество

Аскольд Запашный: Многоженство - гораздо более здоровая форма взаимоотношений, чем однополые браки

Заслуженный артист России поделился своим мнением о том, почему любовницей сейчас быть выгоднее, чем женой
Екатерина БОЛГОВА
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Заслуженный артист России Аскольд ЗапашныйЗаслуженный артист России Аскольд ЗапашныйФото: Андрей ГАШЕВ
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Многоженство - гораздо более здоровая форма взаимоотношений, чем однополые браки, заявил заслуженный артист России Аскольд Запашный. Ведущие передачи «Женский клуб» на Радио «Комсомольская правда» спросили у артиста, женились бы мужчины на любовницах, если бы в России было разрешено.

«Я думаю, что огромный процент мужчин, вот честно вам скажу, я за многоженство. Особенно в свете последнего даже не десятилетиями появившегося тренда на гомосексуальные взаимоотношения, на однополые браки. Мне кажется, что многоженство гораздо более здоровая форма взаимоотношений, чем однополые браки. Но я не считаю, что это нуждается в такой же популяризации, как сейчас происходит это с однополыми браками. Я бы дал людям выбор. И те люди, которые согласны были бы жить в таких взаимоотношениях, которым бы не претила такая форма, я думаю, что таких нашлось бы достаточное количество, они бы имели возможность так жить», - сказал Запашный, которой цитирует сайт kp.ru.

Кроме того, артист также заявил, что в обществе должен быть уважаем статус жены, а не любовницы.

«Решение выйти замуж, пожениться является очень серьезным и социально ответственным. Именно в браке существует институт семьи, правильное рождение, воспитание детей. И это нельзя нарушать. Нельзя выравнивать эти статусы. Но существование подобных людей и таких взаимоотношений всегда было. Но здесь нельзя путать божий дар с яичницей. Популяризацию подобного статуса и его присутствие, наличие», - подчеркнул Запашный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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