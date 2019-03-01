Три самолета НАТО провели разведку у российских границ

СЕГОДНЯ 22:51 2019-03-01T22:51:14+03:00

В последнее время иностранные самолеты-разведчики все чаще замечают у границ России

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Три самолета ВВС США и НАТО были замечены у российских границ, передает ресурс PlaneRadar.

Отмечается, что около 15:00 мск у российских границ самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3A с бортовым номеров LX-N90452 провел разведку в районе Ленинградской и Псковской областей.

Также самолет Boeing RC-135V с бортовым номером 64-14845 был замечен у границ Калининградской области в воздушном пространстве Польши и Литвы, взлетев с британского аэродрома Милденхолл. Патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon с бортовым номером 168438, принадлежавший ВВС США, провел разведку у Черноморского побережья России.

Напомним, за последнее время иностранные самолеты-разведчики все чаще замечают у российских границ. За 2018 год ВКС России заметили и сопроводили более 980 тысяч летательных аппаратов, из них около трех тысяч – это боевые самолеты и самолеты-разведчики других государств.

ИСТОЧНИК KP.RU