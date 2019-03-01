Евросоюз потребовал от Польши не начинать стройку канала, против которого протестуют экологи
Европейский союз потребовал от Польши не начинать стройку канала через Балтийскую косу, соединяющего город-порт Эльблонг с Балтийским морем. Планировалось, что канал пройдет в непосредственной близости от Калининградской области России.
Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на официального представителя Евросоюза, проект остановлен до официального согласования с Еврокомиссией.
"Структуры Еврокомиссии не подтверждают необходимость этого проекта", - цитирует агентство своего источника в руководстве Европейского союза.
По словам источника, представители Еврокомиссии "проведут оценку дополнительной информации, предоставленной польскими властями, и техническая дискуссия продолжится".
Отмечается, что, по требованию Евросоюза, польская сторона не может производить никаких работ до того момента, пока Европейская комиссия не примет окончательное решение по этому вопросу.
ИСТОЧНИК KP.RU