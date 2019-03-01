Евросоюз потребовал от Польши не начинать стройку канала, против которого протестуют экологи

1 Март 22:58 2019-03-01T22:58:46+03:00

ЕС потребовал от Польши не начинать стройку канала, вызывающего протесты экологов Фото: REUTERS

В Брюсселе взяли время на дополнительное изучение проекта

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Европейский союз потребовал от Польши не начинать стройку канала через Балтийскую косу, соединяющего город-порт Эльблонг с Балтийским морем. Планировалось, что канал пройдет в непосредственной близости от Калининградской области России.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на официального представителя Евросоюза, проект остановлен до официального согласования с Еврокомиссией.

"Структуры Еврокомиссии не подтверждают необходимость этого проекта", - цитирует агентство своего источника в руководстве Европейского союза.

По словам источника, представители Еврокомиссии "проведут оценку дополнительной информации, предоставленной польскими властями, и техническая дискуссия продолжится".

Отмечается, что, по требованию Евросоюза, польская сторона не может производить никаких работ до того момента, пока Европейская комиссия не примет окончательное решение по этому вопросу.

ИСТОЧНИК KP.RU