2019-03-01T22:58:46+03:00
В мире

Евросоюз потребовал от Польши не начинать стройку канала, против которого протестуют экологи

В Брюсселе взяли время на дополнительное изучение проекта
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
ЕС потребовал от Польши не начинать стройку канала, вызывающего протесты экологовЕС потребовал от Польши не начинать стройку канала, вызывающего протесты экологовФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Европейский союз потребовал от Польши не начинать стройку канала через Балтийскую косу, соединяющего город-порт Эльблонг с Балтийским морем. Планировалось, что канал пройдет в непосредственной близости от Калининградской области России.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на официального представителя Евросоюза, проект остановлен до официального согласования с Еврокомиссией.

"Структуры Еврокомиссии не подтверждают необходимость этого проекта", - цитирует агентство своего источника в руководстве Европейского союза.

По словам источника, представители Еврокомиссии "проведут оценку дополнительной информации, предоставленной польскими властями, и техническая дискуссия продолжится".

Отмечается, что, по требованию Евросоюза, польская сторона не может производить никаких работ до того момента, пока Европейская комиссия не примет окончательное решение по этому вопросу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Константинополь отказался обсуждать раскол церкви на Украине на всеправославном уровне
Украина получила кредит в Германии на полмиллиарда евро
Три самолета НАТО провели разведку у российских границ
Порошенко сообщил, что его уже "задолбали" коррупционеры
Российский рынок акций завершил неделю снижением
Климкин: Черное море будет Бермудским треугольником для России
ОЗХО обнародовала итоги расследования "химатаки" в Думе
Роспотребнадзор намерен провести дополнительную вакцинацию от кори в регионах
Cпецпредставитель США заявил, что Вашингтон не занимается подготовкой военного вторжения в Венесуэлу
Еще один кандидат в президенты Украины готов сняться с выборов в пользу Гриценко
Захарова: «Отношение к русскому языку и культуре в Белоруссии вообще несопоставимо с ситуацией на Украине»
Россия не признает решение Гаагского суда по иску "Нафтогаза"
Мария Захарова: украинцы — это великий народ, который был предан собственными политиками
Захарова заявила, что западные дипломаты жалуются на антироссийские санкции
Захарова: Россия ведёт собственное расследование «дела Скрипалей»
Российские лыжники стали вторыми на чемпионате мира в Австрии
В Венесуэле заявили о готовности республики поставлять нефть в Россию
Аскольд Запашный: Многоженство - гораздо более здоровая форма взаимоотношений, чем однополые браки
Пушкинский музей намерен купить оригинал картины Тициана
В Москве зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление
Минкультуры: Третьяковка должна принять исчерпывающий комплекс охранных мер
В Индию вернулся плененный Пакистаном пилот
Лидер КНДР встретился с руководством Вьетнама
США расширили санкции в отношении Венесуэлы