2019-03-01T23:10:09+03:00
Политика

Украина получила кредит в Германии на полмиллиарда евро

Деньги выделяются "на поддержку госполитики в сфере экономического роста"
Юлия ДИВЕЕВА
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Украина получит кредит от Deutsche Bank на 529 миллионов евроУкраина получит кредит от Deutsche Bank на 529 миллионов евроФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Крупнейший банк Германии Deutsche Bank согласился выделить кредит правительству Украины в размере 529 миллионов евро. Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов Незалежной.

Деньги выделяются под гарантию Международного банка реконструкции и развития (МБРР) "на поддержку государственной политики в сфере экономического роста и фискально устойчивых услуг".

"Deutsche Bank предоставил кредит в размере 529 млн евро двумя траншами: траншем A в размере 240 млн евро со сроком погашения 4 года и траншем B в размере 289 млн евро со сроком погашения 10 лет", - говорится на сайте Минфина украины.

Отмечается, что по этому кредиту была использована вторая часть гарантии МБРР на общую сумму в размере 750 миллионов долларов.

Украина в прошлом году уже привлекала кредит от Deutsche Bank. В декабре 2018 года республика получила от банка 349,3 миллиона евро под гарантию Международного банка реконструкции и развития.

ИСТОЧНИК KP.RU

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