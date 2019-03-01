Украина получила кредит в Германии на полмиллиарда евро
Крупнейший банк Германии Deutsche Bank согласился выделить кредит правительству Украины в размере 529 миллионов евро. Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов Незалежной.
Деньги выделяются под гарантию Международного банка реконструкции и развития (МБРР) "на поддержку государственной политики в сфере экономического роста и фискально устойчивых услуг".
"Deutsche Bank предоставил кредит в размере 529 млн евро двумя траншами: траншем A в размере 240 млн евро со сроком погашения 4 года и траншем B в размере 289 млн евро со сроком погашения 10 лет", - говорится на сайте Минфина украины.
Отмечается, что по этому кредиту была использована вторая часть гарантии МБРР на общую сумму в размере 750 миллионов долларов.
Украина в прошлом году уже привлекала кредит от Deutsche Bank. В декабре 2018 года республика получила от банка 349,3 миллиона евро под гарантию Международного банка реконструкции и развития.
ИСТОЧНИК KP.RU
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