2019-03-02T08:40:20+03:00
Политика

Россия потратила 112 млн рублей на создание комплекса "Ангара"

При этом на разработку и производство ракетной установки ушел 21 год
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Космический ракетный комплекс «Ангара»Космический ракетный комплекс «Ангара»Фото: Александр БОЙКО
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Россия потратила порядка 112 миллионов рублей на создание космического ракетного комплекса "Ангара". Такие данные предоставил Владимир Нестеров, который в 2005-2012 годах занимал должность гендиректора Центра Хруничева, а в 2009-2014 годах был генконструктором средств выведения легкого и тяжелого классов.

В своей книге под названием "Космический ракетный комплекс "Ангара". История создания" он указал на то, за все время создания КРК, включая изготовление двух ракет-носителей, строительство стартового комплекса и пуски, было потрачено 111 986 миллионов рублей в ценах 2014 года. При этом на опытно-конструкторские работы ушло 62 382 млн рублей, на техническое перевооружение и подготовку серийного производства - 24 819 млн рублей, и еще 24 785 млн рублей понадобилось для капитальных вложений и строительства наземной инфраструктуры.

Примечательно, что в первые 13 лет с момента начала работ (с 1993 по 2006 годы) на реализацию данного проекта было выделено лишь 4% от необходимой суммы. Однако после того, как финансирование было увеличено, работы пошли значительно быстрее, передает РИА Новости.

Сайт kp.ru писал о том, что комплекс КРК "Ангара" был создан российскими предприятиями на основе унифицированного ряда ракет легкого, среднего и тяжелого классов. При этом применялись элементы исключительно отечественной базы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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