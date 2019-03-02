Неизвестный угнал у безработной москвички Mercedes за 5,5 млн рублей

СЕГОДНЯ 13:27 2019-03-02T13:27:02+03:00

В МВД добавили, что по данному факту возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере Фото: Олег ЗОЛОТО

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Mercedes-Benz S63 AMG 4MATIC стоимостью 5,5 миллионов рублей украли у безработной москвички на западе города. Как сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по столице, сообщение о краже автомобиля поступило в ведомство 27 февраля.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что от дома по указанному адресу неизвестный совершил кражу принадлежащей потерпевшей автомашины Mercedes-Benz S63 AMG 4MATIC. Материальный ущерб составил около 5 млн 500 тыс. рублей», - цитирует сообщение столичного главка агентство Москва.

В МВД добавили, что по данному факту возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере. В настоящее время ведется поиск похищенного автомобиля.

Сайт kp.ru сообщал в конце минувшего года, что в Московской области судят этническую банду, которая в период с января 2015 по апрель 2016 года похитила десятки элитных автомобилей. По версии следствия, Арслан Абдуллаев, Хизар Чапаев, Салман Исмаилов, действуя в составе преступного сообщества (всего белее 30 человек) совершали хищения новых дорогостоящих автомобилей премиум-класса. Общий ущерб от деятельности членов преступного сообщества, согласно материалам уголовного дела, составил более 40 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU