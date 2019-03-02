Впервые Россию с официальным визитом посетит гендиректор ЮНЕСКО

СЕГОДНЯ 14:58 2019-03-02T14:58:38+03:00

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Генеральный директор международной организации ЮНЕСКО Одре Азуле планирует прибыть в Россию со своим первым официальным визитом 5 марта. В стране она намерена пробыть до 7 числа.

"Цель этого визита - подтвердить связи между ЮНЕСКО и Россией, чье участие в деятельности ЮНЕСКО является историческим во всех областях компетенций организации", - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы ЮНЕСКО.

Одре Азуле, как отметили в организации, планирует обсудить с президентом России Владимиром Путиным укрепление партнерства в таких областях, как наука, мировой океан, искусственный интеллект, наследие и культура. Кроме того, она посетит Кремль и встретится с членами Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.

Позже глава международной организации отправится в Казань, где проведет встречу с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым и примет участие в церемонии открытия Всероссийского Конгресса кафедр ЮНЕСКО.

Сайт kp.ru ранее сообщал, что согласно составленному рейтингу "ТурСтат", топ-3 самых популярных объектов ЮНЕСКО в России представили Московский Кремль и Красная площадь, памятники и исторический центр Санкт-Петербурга, и Казанский Кремль, который занял третье место.

ИСТОЧНИК KP.RU