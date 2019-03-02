2019-03-02T17:14:28+03:00
Политика

Путин поздравил Горбачева с 88-летием

Президент РФ отметил, что политик «вносит значимый вклад в выстраивание конструктивного диалога по проблемам современности»
Дарья ИВАШКИНА
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Глава Международного общественного фонда социально-экономических и политологических исследований Михаил ГорбачевГлава Международного общественного фонда социально-экономических и политологических исследований Михаил ГорбачевФото: Владимир ВОРСОБИН
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Президент РФ Владимир Путин поздравил Михаила Горбачева с днем рождения: в субботу, 2 марта, политику исполняется 88 лет. При этом глава нашего государства пожелал имениннику «доброго здоровья и бодрости духа».

Как отметил российский лидер, Горбачев известен в мире как «авторитетный государственный и общественный деятель с огромным профессиональным и жизненным опытом».

Также Путин заметил, что глава Международного общественного фонда социально-экономических и политологических исследований до сих пор продолжает свою активную деятельность. «Отрадно, что и сегодня Вы не остаетесь в стороне от дел, активно вовлечены в экспертные дискуссии по ключевым вопросам международной повестки, вносите значимый вклад в выстраивание открытого, конструктивного диалога по важнейшим проблемам современности», - говорится в поздравительной телеграмме, текст которой был опубликован на сайте Кремля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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