В столице Черногории прошел массовый митинг протеста

СЕГОДНЯ 06:33 2019-03-03T06:47:33+03:00

Тысячи жителей Черногории вышли в субботу, 2 марта, на массовую акцию протеста в Подгорице Фото: REUTERS

Люди требуют отставки президента страны и его правительства

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В субботу, 2 марта, в столице Черногории Подгорице прошел массовый митинг протеста, участники которого требовали отставки президента Мило Джукановича страны и его правительства, сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что на главной площади города к вечеру собралось несколько тысяч демонстрантов с плакатами, люди скандировали: «Мило — вор».

По данным агентства, жители Черногории обвиняют Мило Джукановича и его кабинет министров в коррупции, кумовстве и злоупотреблении служебным положением.

Отмечается, что очередная демонстрация в Подгорице прошла достаточно мирно, без инцидентов. Причем, как подчеркивает Reuters, в субботней акции протеста не участвовали оппозиционные политики Черногории.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, в конце прошлого года черногорский президент Мило Джуканович заявил, что власти страны намерены добиваться независимости церкви республики от Сербской православной церкви (СПЦ).

ИСТОЧНИК KP.RU