В столице Черногории прошел массовый митинг протеста
В субботу, 2 марта, в столице Черногории Подгорице прошел массовый митинг протеста, участники которого требовали отставки президента Мило Джукановича страны и его правительства, сообщает агентство Reuters.
Отмечается, что на главной площади города к вечеру собралось несколько тысяч демонстрантов с плакатами, люди скандировали: «Мило — вор».
По данным агентства, жители Черногории обвиняют Мило Джукановича и его кабинет министров в коррупции, кумовстве и злоупотреблении служебным положением.
Отмечается, что очередная демонстрация в Подгорице прошла достаточно мирно, без инцидентов. Причем, как подчеркивает Reuters, в субботней акции протеста не участвовали оппозиционные политики Черногории.
Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, в конце прошлого года черногорский президент Мило Джуканович заявил, что власти страны намерены добиваться независимости церкви республики от Сербской православной церкви (СПЦ).
ИСТОЧНИК KP.RU