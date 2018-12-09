2018-12-10T00:00:36+03:00
В мире

«Желтые жилеты» вышли на улицы столицы Черногории

Акция протеста оппозиционеров в Подгорице проходит мирно
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В акции протеста приняли участие члены нескольких оппозиционных движений и общественных организацийВ акции протеста приняли участие члены нескольких оппозиционных движений и общественных организацийФото: REUTERS
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В воскресенье вечером люди в символических желтых жилетах появились в центре столицы Черногории. Перед зданиями суда и парламента в Подгорице митинги и акции протеста проходят часто, однако 9 декабря организаторы раздали собравшимся «спецодежду».

По словам одного из лидеров местной оппозиции, люди вышли на улицу в знак протеста против ареста руководителей оппозиционного «Демократического фронта» (ДФ) Небойши Медоевича и Милана Кнежевича, а желтые жилеты – это «сигнал, что мы хотим изменить эту страну».

«Мы надели жилеты, которые весь предыдущий месяц исправляют Францию и останавливают решения, которые идут во вред гражданам Франции. И мы в маленькой Черногории, а сегодня нас в процентном соотношении собралось больше чем в Париже, что означает, что и мы можем изменить Черногорию», - заявил он.

Другой представитель демонстрантов отметил, что его страна – такая же часть Европы, как Франция и Бельгия, а желтые жилеты, по его мнению – это не защитная одежда, а «жилетка европейской бедноты», передает РИА Новости.

Стоит отметить, что митинг оппозиционеров в Подгорице проходит мирно, никто не пытается поджигать машины или громить витрины, как в Париже или Брюсселе.

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